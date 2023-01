GUBEN (dpa-AFX) - Im brandenburgischen Guben soll der europaweit erste Lithiumhydroxid-Konverter ab 2025 den Rohstoff für Batterien von Elektroautos liefern. Für den Bau seiner Anlage hat das kanadische Unternehmen Rock Tech nun die Zulassung zum vorzeitigen Beginn durch das Landesamt für Umwelt (LfU) erhalten. Diese umfasst vorbereitende Maßnahmen. Für den Gubener Bürgermeister Fred Mahro (CDU) ist damit ein Riesenschritt erreicht. Unter anderem hatte Rock Tech mit dem Autobauer Mercedes im vergangenen Oktober einen Liefervertrag für Lithium abgeschlossen.

Mit der vorzeitigen Zulassung durch die Genehmigungsbehörde LfU darf Rock Tech 1 040 Betonpfähle in den Boden einbringen. In den nächsten Wochen sollen erste größere Arbeiten vor Ort für das Projekt beginnen, teilte Rock Tech mit. Bei den Pfählungsarbeiten gehe es um die Prüfung der Tragfähigkeit des Baugrundes. Eine endgültige Baugenehmigung steht noch aus. Unternehmenssprecher Andre Mandel zeigte sich am Donnerstag aber zuversichtlich, dass diese noch im ersten Quartal des Jahres kommen könnte.

Das Unternehmen plant in der Neißestadt, rund zwei Stunden von Berlin entfernt, eine Anlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für Elektroautos. Der Grundstoff wird auch für Energiespeicher benötigt. Jährlich sollen 24 000 Tonnen Lithiumhydroxid für Batterien von 500 000 Elektroautos produziert werden. Rund 470 Millionen Euro sollen investiert werden. Nach Angaben des Unternehmens sollen 170 Arbeitsplätze entstehen. In einem ersten Schritt sollen Verwaltungsgebäude und Labor errichtet werden.

"Ich warte jetzt auf die Bagger", sagte Bürgermeister Mahro der dpa. Die Stadt habe inzwischen ihre "Hausaufgaben" gemacht und bereite sich auf die Ansiedlung vor, unter anderem mit der Bereitstellung der Bildungsinfrastruktur und mit Blick auf Zuzug und Arbeitskräfte die Planung von Wohnungen. "Wir haben unser Rückbauprogramm entschleunigt, wir reißen nicht mehr soviel ab in der Stadt wie mal geplant", sagte er. Die Stadtverordneten hätten zudem grünes Licht für den Bildungscampus gegeben, der in der Planung sei./na/DP/men