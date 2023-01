Berlin (ots) -Die Bundesparteivorsitzende von Die Linke, Janine Wissler, ist gegen ein Parteiausschlussverfahren von Sahra Wagenknecht. Im ARD-Mittagsmagazin sagte sie am Rande der Fraktionsklausur ihrer Partei: "Nein, das wird es nicht geben."Gleichzeitig kritisierte sie die Bundestagsabgeordnete und frühere Fraktionschefin Wagenknecht: Es sei überhaupt nicht hilfreich, damit zu kokettieren eine neue Partei zu gründen, so Wissler. "Ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten Mitglieder der Partei Die Linke und ja auch Sahra Wagenknecht weiß, dass eine zersplitterte Linke eine schwache Linke ist", sagte Wissler.Ihre Partei rief Wissler dazu auf, geschlossen aufzutreten: "Wir müssen mehr mit einer Stimme sprechen und mehr das nach vorne stellen, was die Menschen mit der Linken verbinden, nämlich dass wir die linke Kraft, die soziale Kraft, die soziale Opposition gegen die Ampel sind."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5415117