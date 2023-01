Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax klettert über 15 000 Punkte - US-Inflation wie erwartet Der Dax hat am Donnerstag die runde Marke von 15 000 Punkten übersprungen. Die Anleger zeigten sich am frühen Nachmittag nur kurz enttäuscht … weiterlesen Europa Krisenhilfen in der EU: Deutschland mit großem Abstand Spitzenreiter Deutschland hat Unternehmen im vergangenen Jahr im EU-Vergleich mit Abstand die meisten Staatshilfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...