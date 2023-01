Der Jahresauftakt an den Börsen läuft ganz nach dem Geschmack derjenigen Anleger, die sich frühzeitig an den Aktienmärkten engagiert haben. Zu den absoluten Outperformern in diesem freundlichen Umfeld zählt erneut die Aktie von SMA Solar, die schon 2022 sehr gut gelaufen war und seit dem Jahreswechsel um weitere 16 Prozent zulegen konnte. Beflügelt wurde der Kurs u.a. durch eine Kaufempfehlung von Jefferies, die ihr Kursziel von 55 auf 85 Euro angehoben haben. Die Analysten rechnen bei dem Unternehmen mit anhaltend hohen Auftragseingängen im vierten Quartal sowie einer Steigerung der Kapazitätsauslastung. ...

