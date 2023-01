Das Jahr 2023 hat gerade erst angefangen und dennoch verzeichnete die Börse schon satte Gewinne. DAX und Co. legten in den ersten Handelstagen kräftig zu, die Anleger legten ihre Sorgen ab. Aber ist die gute Stimmung am Markt berechtigt? Christoph Zwermann wagt einen Ausblick auf das Börsenjahr 2023. Im Interview spricht er über die Herausforderungen am Markt, die Chancen für Anleger sowie über die Entwicklung von Währungen, Rohstoffen und Aktien. Wie die Reise weitergeht, erfahren Sie in der Zwermann-Analyse.