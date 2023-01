Verbraucherdaten aus den USA: Markterwartungen getroffen

Werbung







Am heutigen Donnerstag um 14:30 wurden die Verbraucherdaten der USA für den Dezember veröffentlicht. Schon die Novemberdaten hatten für ein positives Signal gesorgt.



Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) um 6,5 Prozent, was die Markterwartungen traf. Damit fallen die Verbraucherpreise erneut (Im November noch 7,1 Prozent) deutlich. Auch die Kernrate (ohne die Betrachtung von Energie- und Lebensmittelpreisen) traf mit 5,7 Prozent die Erwartungen der Marktteilnehmer.



DAX® über 15.000 Punkten



In Reaktion der Verbraucherdaten aus den USA legte der DAX® erneut zu. Schon am Donnerstag morgen überschritt der deutsche Leitindex erstmals im noch frischen Jahr die Marke von 15.000 Punkten.









Erholungsrally des DAX® zum Jahresstart



Nach einem herausfordernden Jahr 2022 setzte vor allem der DAX® zu einer Erholungsrally zum Jahresbeginn an, welche wie bereits erwähnt in einem zwischenzeitlichen Run über die Marke von 15.000 Punkten führte. Ob und wie lange die Erholung weitergehen könnte analysiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC. In der heutigen Ausgabe des kostenlosen Daily Trading-Newsletters analysiert er unter anderem den CDAX®, den marktbreiten deutschen Aktienbarometer. So viel vorab - es bleibt spannend!









