Tagesausblick für 13.01.: DAX schließt oberhalb von 15.000 Punkten. Berichtssaison beginnt!

Gute Nachrichten aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten heute erneut Rückenwind. Die Inflationsrate ging im Dezember auf 6,5 Prozent zurück und die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sank ebenfalls. Die Hoffnung auf starke Daten hatte die Leitindizes bereits im Vorfeld beflügelt. Dennoch verbesserten sich DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 heute jeweils um rund 0,7 Prozent.

Der Rückgang der US-Inflation stützte auch den Anleihemarkt. Dabei gingen die Renditen 10jähriger deutscher Staatspapiere zeitweise auf 2,06 Prozent zurück und pendelte sich schließlich bei 2,13 Prozent ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank auf 3,52 Prozent zurück. Die Edelmetalle zeigten hingegen keine signifikante Reaktion. Der Goldpreis schaffte es nicht, die Marke von 1.900 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Palladium, Platin und Silber stagnierten derweil weiter in ihrem Korridor der zurückliegenden Handelstage. Dafür erregt der Ölpreis die Aufmerksamkeit von immer mehr Investoren. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil setzte den Erholungskurs der vergangenen Tage fort und näherte sich der Widerstandsmarke von 86 USD.

Unternehmen im Fokus

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck brachte 2022 rund 14 Prozent mehr Fahrzeuge auf die Strasse als ein Jahr zuvor. Anleger quittierten die Meldung mit einem leichten Kursplus. Die Deutsche Lufthansa setzte den Höhenflug heute fort. Die Tochter Eurowings rechnet im Jahresverlauf mit einem deutlichen Anstieg der Ticketpreise. Der Anlagenbauer GEA Group rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage aus der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Die Aktie legte seit dem Tief im vergangenen Herbst rund ein Drittel zu und schob sich heute über die Marke von EUR 40. Der Biotechkonzern MorphoSys präsentierte im Rahmen einer Konferenz bei JP Morgan, positive Zwischenergebnisse beim potenziellen Knockenmarkkrebsmedikament Pelabresib. Zur Jahreswende sank das Papier auf den tiefsten Stand seit 2009. Seither konnte sich das im SDAX® notierte Papier von diesem Tief zwar distanzieren. Signale für eine nachhaltige Trendwende gibt es frühestens oberhalb von EUR 16,70. Siemens Energy konnte den nächsten Großauftrag einfahren. Nach dem gestrigen Sprung gab das Papier heute etwas nach.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Immobilienaktienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Net TRI, der European Biotech Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index. Der Spieleentwickler Ubisoft brach heute zweistellig ein. Hintergrund ist ein drohender operativer Verlust im laufenden Geschäftsjahr und die Verschiebung von Spielen wie "Skull & Bones" und die Einstellung weiterer unangekündigter Spiele. Der Kurseinbruch drückte den Global eSports & Gaming Index in die Verlustzone.

Morgen startet die Berichtssaison in den USA. Mit Bank of America, Blackrock, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo starten traditionell die Finanzdienstleister.

Wichtige Termine

China: Handelsbilanz, Dezember 2022

Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, November 2022

Frankreich: Verbraucherpreise, Dezember 2022, endgültig

Italien: Industrieproduktion, November 2022

Eurozone: Industrieproduktion, November 2022

USA: Einfuhrpreise, Dezember 2022

FED-Präsident von Minneapolis, Kashkari, nimmt an einer Diskussion über die wirtschaftlichen Herausforderungen des verarbeitenden Gewerbes vor der virtuellen Regional Economic Conditions Conference 2023 teil

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar 2023, vorläufig

FED-Präsident von Philadelphia, Harker, nimmt an einer Podiumsdiskussion über die wirtschaftlichen Trends teil und spricht im Rahmen von Chamber of Commerce for Greater Philadelphia Economic Outlook Survey

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.110/14.560/14.810 Punkte

Nach einem freundlichen Handelsstart pendelte der DAX® im weiteren Tagesverlauf zwischen 14.970 und 15.080 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Damit bestätigte sich der Aufwärtstrend. Die nächste Widerstandsmarke liegt bei 15.430 Punkten. Aktuell haben die Bullen das Zepter fest in Griff. Mögliche Rücksetzer bis 14.810 oder 14.560 Punkte könnten interessante Einstiegsgelegenheiten sein. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 14.360 Punkten an.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.10.2021 - 12.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.01.2016 - 12.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

