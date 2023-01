In der schwedischen Arktis wurde gerade das größte bekannte Vorkommen an Seltenen Erden in Europa entdeckt. Es könnte Europa dabei helfen, sich von Chinas Dominanz auf dem Markt für Seltene Erden zu lösen. Die von der staatlichen schwedischen Bergbaugesellschaft LKAB entdeckte Lagerstätte enthält me...

Den vollständigen Artikel lesen ...