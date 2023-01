Basierend auf Asiens phänomenal erfolgreicher Kartrider Franchise, bietet Kartrider: Drift dem westlichen Publikum brandneue und intensive Rennaction in einem leicht zu spielenden und gleichzeitig schwer zu meisternden Spiel

Ab heute ist KartRider: Driftdas mit Spannung erwartete kostenlos spielbare Kartrennen-Partyspiel von Nexon erhältlichund kann auf PCs und mobile Plattformen über Steam, Nexon Launcher, iOS App Store und Google Play heruntergeladen und gespielt werden.

KartRider: Drift from Nexon America now available on Steam, iOS, and Android (Graphic: Business Wire)

Während der Preseason können Rennfahrer ihre Geschicklichkeit auf leuchtenden, farbenfrohen Strecken gegen mit PC oder mobilen Geräten spielende Rennfahrer aus der ganzen Welt testen, dargestellt in beeindruckender Grafik der Unreal Engine 4.

Mit einzigartigen Charakteren und Karts haben Rennfahrer die vollständige Kontrolle über die Gestaltungsoptionen, um sich voll und ganz auszudrücken und die Ziellinie stilgerecht zu überqueren! Weitere Charaktere, Karts, Zubehör und Emotes sind über den Rennpass erhältlich, mit dem Rennfahrer täglich verschiedene Herausforderungen sowie Event Challenges meistern können. Auch Premium-Herausforderungen sind mit dem Kauf eines Premium-Rennpasses verfügbar.

Die Rennfahrer werden durch ein einzigartiges Lizenzsystem in einer Reihe von sorgfältig gestalteten Strecken trainiert und herausgefordert. Im Time-Attack-Modus können die Rennfahrer dann ihr Können testen und in der Bestenliste nach oben kommen.

KartRider: Drift bietet die tiefgehende Kart-Anpassung, die mit PC oder mobilen Geräten spielende Gamer erwarten, und ermöglicht Gelegenheitsspielern und erfahrenen Spielern gleichermaßen Rennspaß in Arcade-Qualität. Spieler sollten jetzt Gas geben, KartRider: Drift herunterladen und die Reifen brennen lassen!

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN:

KartRider: Drift Start der Preseason am 11. Januar nur für PC (Steam, Nexon Launcher) und mobile Geräte (iOS, Android) nutzende Spieler.

Neben PC und mobilen Geräten können Nutzer von Playstation- und Xbox-Konsolen mit Beginn der Season 1 starten (S1-Start wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben).

Das 2020 eingeführte mobile Rennspiel KartRider Rush+ von Nexon wird als eigenständiger Titel ohne Crossplay mit KartRider: Drift fortgesetzt.

Über Kartrider: Drift

KartRider: Drift ist Nexons neues Multiplayer-Kartrennen-Partyspiel, das von früheren Titeln der KartRider Franchise inspiriert ist und mit mehreren Spielmodi, tiefgreifender Kart- und Charakteranpassung in atemberaubender Grafik der Unreal Engine 4 für driftlastige Rennaction sorgt. KartRider: Driftist während der Preseason auf Steam, dem Nexon Launcher, Mobilgeräten (iOS und Android) und mit Beginn von Season 1 auf Xbox- und PlayStation-Konsolen verfügbar und bietet Free-to-Play, plattformübergreifendes Online-Spiel und die Möglichkeit, Freunde herauszufordern, unabhängig von der von ihnen gewählten Plattform.

Das ursprüngliche KartRider, das 2004 auf den Markt kam, war der erste Titel der legendären Kart-Rennserie von Nexon underfreute sich in der Folgezeit in Asien und darüber hinaus größter Beliebtheit. In den neunzehn Jahren seit seiner Veröffentlichung hat es mehr als 380 Millionen Spieler erreicht. Als Franchise hat KartRider eine starke Marke auf den asiatischen Märkten und eine große eSports-Präsenz in Asien etabliert, mit einer offiziellen Liga, die 2005 gestartet wurde. Sie ist bis heute die am längsten durchgeführte eSports-Liga.

Über Nexon America Inc.

Nexon America Inc. wurde 2006 gegründet und bietet eine herausragende Expertise im Bereich Free-to-Play-Onlinespiele und Live-Game-Support, indem es die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") übernimmt und sie auf ein einzigartiges westliches Publikum anwendet. Nexon America hat seit mehr als einem Jahrzehnt ikonische Franchises wie MapleStory und Mabinogi aufrechterhalten, welche Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Spieler in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt gestaltet.

