Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Die CES ist die einflussreichste Tech-Veranstaltung der Welt - das Testgelände für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die schärfsten Innovatoren betreten die Bühne. Die CES 2023 fand vom 5. bis 8. Januar wieder in Las Vegas statt. Guide Sensmart, der führende Hersteller von Wärmebildkameras, trat in der Central Hall als führender Produzent von leistungsstarken Wärmebildkameras auf.Auf der CES 2023 präsentierte Guide Sensmart seine repräsentativen Produkte - die HD-Hochleistungs-Wärmebildkamera der PT-Serie, das tragbare Wärmebild-Monokular der TK Gen2- und TD-Serie, das tragbare Wärmebild-Fernglas der TN-Serie, das Wärmebild-Zielfernrohr der TU-Serie und die Wärmebildkamera MobIR 2S/2T für Smartphones und vieles mehr.Diese Produkte zogen viele Messebesucher an, von denen die meisten großes Interesse an der PT-Serie zeigten. Die PT-Serie, die weltweit erste tragbare Wärmebildkamera mit IR-Auflösung auf MP-Niveau, verfügt über neue Funktionen, die andere Wärmebildkameras nicht haben. Die dualen 8-MP- und 16-MP-Objektive für sichtbares Licht ermöglichen sowohl Weitwinkel- als auch Teleaufnahmen. Die NFC-One-Touch-Übertragung ermöglicht den Datenaustausch zwischen dieser Kamera und einem anderen mobilen Gerät in 5 Sekunden. Sobald ein Update verfügbar ist, können Benutzer die PT-Serie per OTA aktualisieren. Das 5G-Modul bietet den Nutzern ein extrem zuverlässiges Netz mit der von ihnen benötigten niedrigen Latenz. Erstmals wird damit eine Infrarot-Wärmebildkamera in einem 5G-Netz eingesetzt. Vielfältige Anwendungsgebiete mit der PT-Serie Bei der Stromversorgung unterstützt die PT-Serie die Betriebs- und Instandhaltungstechniker bei der Durchführung einer thermischen Analyse des Gerätezustands und möglicher Defekte. In der intelligenten Fertigung kann die ungleichmäßige Wärmeverteilung erkannt werden, um die Produktionseffizienz zu verbessern. Bei der Gebäudeinspektion hilft es bei der Energiebewertung, der Fehlerdiagnose, der Lokalisierung von Leckagequellen usw., um eine Grundlage für eine präzise Instandhaltung zu schaffen.Möchten Sie alle erstklassigen Wärmebildkameras von Guide Sensmart auf den Prüfstand stellen? Dann besuchen Sie die SHOT Show 2023 (Stand Nr. 40548) in Las Vegas, die weltweit größte Messe für Jagd, Schießsport, Outdoor-Aktivitäten und Sicherheit, wo unser neues Gerät, das DU50 Day & Night Vision Scope, vorgestellt wird. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Las Vegas!Informationen zu Guide SensmartGuide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildsystemen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Infrarotindustrie und Kapazitäten für die Serienfertigung. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1982105/Guide_Sensmart_CES.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1982106/SHOT_show.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-sensmart-auf-der-ces-2023-vorbereitung-auf-die-shot-show-2023-301720520.htmlPressekontakt:Daisy,+86-13207192755Original-Content von: Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160862/5415182