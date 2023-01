QUÉBEC CITY (Kanada), Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSX-V: RBX), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen an der live durchgeführten virtuellen Non-Deal-Roadshow-Serie von Renmark Financial Communications Inc. teilnehmen wird, um am Montag, 16. Januar 2023, um 12:00 Uhr EST über die neueste Investorenpräsentation zu diskutieren. Robex Resources Inc. lädt alle Interessenvertreter, Investoren und andere Interessierte ein, sich zu registrieren und an dieser Live-Veranstaltung teilzunehmen.



Die Präsentation wird von Alain William, Chief Financial Officer, und Aurelien Bonneviot, Investor Relations & Corporate Development, gehalten. Zu den behandelten Themen gehören die jüngste Investorenpräsentation und eine anschließende Live-Fragerunde. Investoren, die an der Teilnahme an dieser Veranstaltung interessiert sind, müssen sich über den unten stehenden Link anmelden. Zur Erinnerung: Die Anmeldung für die Live-Veranstaltung kann begrenzt sein, aber nach der Veranstaltung ist auf der Investoren-Website des Unternehmens ein Zugang zur Aufzeichnung verfügbar.

HIER ANMELDEN:

Montag, 16. Januar 2023: https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-v-rbx-2023-01-16-120000-1

Um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten, sollten Sie diesen Link mit der neuesten Version von Google Chrome aufrufen.



Über Robex Resources Inc.

Robex Resources Inc. ist ein an der TSX-V notiertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Explorationsgrundstücken in Mali und einer aktiven Mine. Die Gruppe hat ein starkes Geschäftsmodell, das mit der Nampala-Mine großartige Ergebnisse erzielt hat. Mit dieser Erfahrung strebt Robex nun ein Wachstum in Westafrika durch den Erwerb und/oder die Erschließung neuer Minen an.

Über Renmark Financial Communications Inc.

Renmark Financial Communications Inc. wurde 1999 gegründet und ist Nordamerikas führendes Investor-Relations-Unternehmen für Privatanleger. Renmark setzt einen strategischen und umfassenden Mix aus Exposure-Taktiken ein, veranstaltet virtuelle Non-Deal-Roadshows sowie persönliche Unternehmenspräsentationen und pflegt die tägliche Kommunikation mit Tausenden von Brokern und Vermögensverwaltern in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten. Renmark unterstützt seine börsennotierten Kunden dabei, ihre Sichtbarkeit innerhalb der Finanzwelt zu maximieren und ihr Investorenpublikum zu stärken.

