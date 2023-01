Nach einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden besiegte Real Madrid gestern Valencia im Elfmeterschießen und sicherte sich damit den Einzug ins Finale des spanischen Supercups im King Fahd International Stadium in Riad. Das Turnier wird vom Sportministerium im Rahmen der Sportveranstaltungen in der 2. Diriyah-Saison ausgerichtet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005357/de/

Real Madrid beat Valencia to reach Spanish Super Cup final (Photo: AETOSWire)

Vor einer enormen Zahl von Fußballfans konnte Real Madrid einen wichtigen Sieg erringen. Mit diesem Erfolg buchten sie ihren Platz im Finale, das am kommenden Sonntag, 15. Januar, um 22.00 Uhr (Ortszeit Riad) im selben Stadion stattfinden wird.

Mit Spannung blickt die Fußballwelt nun auf das zweite Halbfinale zwischen Barcelona und Real Betis, das heute ab 22.00 Uhr (Ortszeit Riad) darüber entscheiden wird, welche Mannschaft im Finale des spanischen Supercups gegen Real Madrid antreten wird.

Der spanische Supercup wurde erstmals im Jahr 2020 von Saudi-Arabien in Dschidda ausgetragen, wo Real Madrid im Finale Atletico Madrid besiegte. Das zweite Turnier wurde Anfang 2022 in Riad ausgetragen, wo Real Madrid nach einem Sieg über Athletic Bilbao erneut den Pokal gewann.

Die Ausrichtung des Großevents durch das Königreich ist Teil des Kalenders internationaler Sportturniere und -veranstaltungen, die in der Saison 2022 in Diriyah stattfinden und vom Sportministerium organisiert werden, um die Ziele der Vision 2030 des Königreichs zu verwirklichen. Es handelt sich ferner um eine der Initiativen des Programms "Quality of Life", das die Ausrichtung der spektakulärsten und größten internationalen Sportereignisse vorsieht, um den Besuchern der Diriyah-Saison ein großartiges Erlebnis zu bieten.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005357/de/

Contacts:

Sara Alghamdi General Manager

sara.alghamdi@squidnomad.com