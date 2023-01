Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 janvier/January 2023) - Urbana Corporation has declared a dividend of eleven cents ($0.11) per share (the "2023 Dividend"), on the issued and outstanding Common and non-voting Class A shares of Urbana. The dividend is payable on the 31 of January, 2023 to the Shareholders of record at the close of business on the 17 of January, 2023.

For further information please see the issuers news release.

_________________________________

Urbana Corporation a déclaré un dividende de onze cents (0,11 $) par action (le «dividende 2023») sur les actions ordinaires et sans droit de vote émises et en circulation de catégorie A d'Urbana. Le dividende est payable le 31 janvier 2023 à les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 janvier 2023.

our plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Symbol(s)/Symbole(s): URB, URB.A Ex-dividend Date/Date ex-dividende: Le 16 janvier/January 2023 Record Date/Date d'enregistrement: Le 17 janvier/January 2023 Payable Date/Date de paiement: Le 31 janvier/January 2023

