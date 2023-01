Sieht gut aus, wobei es auch Jahre gab, in denen auf einen guten Start des Goldpreises es ziemlich nach unten ging, so etwa in 2014 oder 2015. Der Start sagt also nicht unbedingt etwas darüber aus, welchen Preis die Unze Gold am Ende des Jahres haben wird. Dennoch gehen die meisten Analysten davon aus, dass 2023 ein gutes Jahr für Gold und auch für Silber werden wird. Aktuell notierte der Preis des Edelmetalls bei 1.871 US-Dollar je Unze nur rund zehn Prozent unter dem Allzeithoch. Auf jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...