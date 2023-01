Nach dem Boom in der Coronakrise, aufgrund des dadurch ausgelösten Trends zum Homeoffice, ist der PC-Markt in den vergangenen Wochen kollabiert. Gartner zufolge war der Einbruch so heftig wie noch nie seit Erhebung der Zahlen. Im Schlussquartal des Jahres 2022 sollen weltweit rund 65 Millionen Desktop-PC und Notebooks verkauft worden sein. Im Vergleich zum gleichen Dreimonatszeitraum des Vorjahres bedeutet das einen Rückgang um 28,5 ...

