Cancom Aktie - SDAX-Wert mit Chancen. Der Platow Brief beobachtet die Entwicklung der CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105) genau. Für die Spezialisten von Platow weiterhin ein klarer "Kauf". Warum man die Cancom sich näher ansehen sollte und warum sie ein KAUF für den Platow Brief ist? Hier die Antwort: Cancom - Welcher Margendruck? Beim IT-Dienstleister Cancom gab es jüngst einige gute Nachrichten. So gewannen die Münchner eine Ausschreibung zur Ausrüstung mehrerer EU-Einrichtungen mit IT-Infrastruktur. Zwar beläuft sich das Projektbudget nur auf 20 Mio. Euro (dies entspräche 6% des Q3-Umsatzes), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...