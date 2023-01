The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2023



ISIN Name

CA18453D2041 CLEANGO INNOVATIONS INC.

CA8265161064 SIERRA WIRELESS INC.

NO0010663669 MAGSEIS FAIRFIELD NK 0,05

MAGSEIS FAIRFIELD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de