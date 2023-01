Der Rational-Konzern (ISIN: DE0007010803)erreichte im vierten Quartal 2022 gemäß vorläufiger Berechnungen Umsatzerlöse in Höhe von 290 Millionen Euro und damit zum vierten Mal in Folge einen neuen Quartalshöchstwert. Das Wachstum im vierten Quartal 2022 betrug 50 Prozent. Gründe für diese erfreuliche Entwicklung waren das aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung volle Auftragsbuch in Kombination mit der im zweiten Halbjahr ausreichenden Versorgung mit Elektronikbauteilen zum Abbau der hohen Auftragsbestände. Des Weiteren waren die intensive Kundenbetreuung, die aus Kundensicht führenden Produkte ...

