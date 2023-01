Die Softwareplattform Data Embassy von Anonos nutzt eine einzigartige Kombination von Anonymisierungsverfahren, um Datenschutz und Sicherheit zu wahren und gleichzeitig den Datenfluss und Datenzugang zu erweitern

Anonos, ein globaler Innovator in den Bereichen Datenschutz, Sicherheit und Enablement, wurde mit dem Frost Sullivan Technology Innovation Leader Award in der Kategorie "United Kingdom Patient Data De-ID Solution Service" ausgezeichnet. Die Softwareplattform Data Embassy des Unternehmens setzt eine einzigartige Kombination von zehn Anonymisierungsverfahren ein, um Quelldaten in neue Daten mit integrierten Kontrollmechanismen zu konvertieren, die es Datenteams ermöglichen, Risiken zu senken und gleichzeitig den Spielraum für Verarbeitung und Analyse zu vergrößern. Die geschützten Datensätze, die sogenannten Variant Twins, weisen den gleichen analytischen Wert wie die Originaldatensätze auf, doch die enthaltenen identifizierenden Informationen wurden auf das Minimum reduziert, das für einen bestimmten Anwendungsfall erforderlich ist.

Die Frost Sullivan Best Practices Awards würdigen Unternehmen in verschiedenen regionalen und globalen Märkten für außergewöhnliche Erfolge und herausragende Leistungen in Bereichen wie Führungskraft, technologische Innovation, Kundendienst und strategische Produktentwicklung. Branchenanalysten vergleichen Marktteilnehmer und messen deren Leistungen anhand von ausführlichen Interviews, Analysen und umfangreichen sekundären Recherchen zur Bestimmung der besten Praktiken der jeweiligen Branche. Der Preis honoriert ein Unternehmen, das ein innovatives Element in einem Produkt entwickelt hat, indem es zukunftsweisende Technologien nutzt, und würdigt wertsteigernde Produktmerkmale und -vorteile sowie den ROI, den es seinen Kunden bietet.

"Anonos stellt die branchenweit einzige Software bereit, die sowohl modernste GDPR-Pseudonymisierung als auch patentierte Relinking-Techniken (bekannt als Variant Twins) verwendet, um personenbezogene Daten in datenschutzkonforme Datenbestände umzuwandeln", erklärt Dr. Maeirah Ashaie, Consultant bei Frost Sullivan. "Diese Variant Twins ermöglichen eine legale und ethische Nutzung, Weitergabe, Verarbeitung und Analyse von Daten, ohne den Wert der Daten einzuschränken. Gleichzeitig bleiben die individuellen Rechte geschützt. Im Gesundheitswesen kann die Pseudonymisierungstechnologie von Anonos in der medizinischen Forschung, in der Pharmaindustrie und in Krankenhäusern eingesetzt werden, deren umfangreiche Datensätze aufgrund von sensiblen Gesundheitsinformationen bisher nicht genutzt wurden."

Data Embassy schützt Daten während der laufenden Verarbeitung wenn sie entschlüsselt werden und am anfälligsten sind auf dem lokalen Desktop oder in der Cloud. Als Toolbox mit modernsten Datenschutz- und Sicherheitsverfahren reduziert die Software das Risiko von Datenschutzverletzungen und Sicherheitslücken, da sie die Menge der zu verarbeitenden identifizierenden Informationen auf das erforderliche Minimum für einen bestimmten Zweck beschränkt. Dank dieser integrierten Sicherheitsfunktionen können selbst die sensibelsten Daten etwa Informationen aus dem Gesundheitswesen unterwegs mitgeführt werden, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen: von erweiterten Analysen, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bis hin zu Datenaustausch, -anreicherung und internationalem Datentransfer. Mit Data Embassy können ansonsten eingeschränkt nutzbare Datenbestände mit hundertprozentiger Genauigkeit und Sicherheit ausgewertet werden, um in kurzer Zeit Erkenntnisse zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

"Wir begrüßen die gründliche Prüfung unserer Technologie durch Frost Sullivan, die den Wert des Datenschutzes bei gleichzeitiger Maximierung der Datenverarbeitung, -weitergabe und -verknüpfung unterstreicht insbesondere im Gesundheitswesen", berichtet Gary LaFever, Co-CEO und General Counsel bei Anonos. "Frost Sullivan würdigt unseren einzigartigen, richtungweisenden Ansatz der Pseudonymisierung für eine standortunabhängige, sichere Verarbeitung und Analyse sensibler Daten, ohne Kompromisse bei Genauigkeit, Nutzen oder Geschwindigkeit einzugehen. Eine wachsende Zahl an Gesetzen und Verordnungen schreibt eine Pseudonymisierung vor, die in den Datenfluss eingebettete technische Kontrollen erfordert, um direkte und indirekte Identifikatoren und auch zahlreiche Attribute unkenntlich zu machen. Die Quelldaten werden getrennt aufbewahrt und können nur durch den Datenverantwortlichen oder einen offiziell Beauftragten mit der Identität verknüpft werden, um die daraus resultierenden Erkenntnisse zu verwerten. Diese regulatorischen Vorteile schaffen neue Anwendungsmöglichkeiten bei gleichzeitig Gewährleistung des Datenschutzes und das ist im Gesundheitswesen unverzichtbar."

Anonos wurde 2012 gegründet und arbeitet seitdem an der Forschung und Entwicklung von Data Embassy. Die dabei erworbenen 26 internationalen Patente und mehr als 70 weiteren Patente bildeten die Grundlage für eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, die im dritten Quartal 2022 für den Ausbau des weltweiten Vertriebs und Marketings aufgenommen wurde. Ferner hat Anonos die Statice GmbH übernommen, um das Datenschutz-Lösungsangebot von Data Embassy um synthetische Daten zur Bewahrung des Datenschutzes zu erweitern, die sich ideal als Testdaten und zur Entwicklung von KI- und ML-Modellen eignen.

"Wir haben Zeit und Ressourcen investiert, um unsere Technologie zusammen mit Kunden aus verschiedenen Branchen zu validieren und zu zeigen, dass der Wert von Daten exponentiell gesteigert werden kann, indem Risiken im Zusammenhang mit sensiblen Elementen bei gleichzeitiger Wahrung der Präzision und Zuverlässigkeit eliminiert werden", fügt LaFever an. "Die Unterstützung von mehr medizinischen und pharmazeutischen Anwendungsfällen auf der Basis echter Daten, die vor Gesetzesverstößen oder Missbrauch geschützt sind, kann die Patientenversorgung verbessern und neue potenzielle Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Das ist eine extrem sinnvolle Arbeit, auf die unser Team sehr stolz ist."

