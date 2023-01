AESARA (www.aesara.com) freut sich, die Verpflichtung der branchenerfahrenen Value Access Strategin Patrizia Berto PharmD, MBA, für das European Strategic Partnerships Team bekannt zu geben.

Patrizia wird von Italien aus das Team von AESARA Europe verstärken. Sie wird profunde Einblicke in den italienischen Markt, eine breitere europäische Perspektive auf Health Technology Assessment (HTA), Preisgestaltung und Kostenerstattung sowie global anwendbares Fachwissen im Bereich Health Economics and Outcomes Research (HEOR) mitbringen. Im Laufe ihrer außergewöhnlichen Karriere war sie 10 Jahre beim Pharmariesen Glaxo, 12 Jahre als Professorin für Pharmakoökonomie an der Universität Padua und als leitende Beraterin für Value Access-Strategien für innovative Biotechnologie-, Pharma- und MedTech-Kunden tätig.

Gavin Outteridge, Managing Director von AESARA Europe, sagte: "Ich freue mich sehr, Patrizia mit den Kunden von AESARA zusammenzubringen. Dank ihres fundierten Fachwissens können wir unser differenziertes, europaweites Angebot an Value Access-Strategien weiter ausbauen und ihre direkte Erfahrung in Sachen Preis, Zugang und Kostenerstattung im italienischen Gesundheitssystem stellt einen besonderen Mehrwert dar."

Ruslan Horblyuk, Global Head of AESARA Strategic Partnerships, fügte hinzu: "Patrizias Einstieg stärkt AESARAs Fähigkeit, unseren Kunden in allen Aspekten von Wertschöpfung, Zugang und HEOR als Ideengeber zur Seite zu stehen und dabei starke globale und lokale Perspektiven zu kombinieren. Sie bringt fundiertes Fachwissen, umfangreiche Erfahrungen und eine charmante Art bei der Arbeit mit Kunden mit und wir freuen uns sehr, sie im Strategic Partnerships-Team begrüßen zu dürfen."

"Ich bin wirklich begeistert, zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere dem AESARA-Team beizutreten, um meine Kompetenzen und Erfahrungen in den Dienst einer so talentierten und erfahrenen Gruppe von Fachleuten einzubringen. Ich hoffe, etwas beibringen zu können, viel zu lernen und meine Erfahrung in den Dienst der Kunden von AESARA zu stellen", kommentierte Patrizia Berto ihre Ernennung als Principal, AESARA Europe.

Über AESARA

AESARA ist eine Marktzugangsagentur, deren Ziel es ist, Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen zu nehmen. Unser 2016 gegründetes Unternehmen wird von Frauen und Minderheiten geführt und verfügt über erfahrene Experten aus der Biopharma-Branche in den USA, Kanada und Europa. Unser vielseitiges Team setzt sich leidenschaftlich dafür ein, unseren Kunden transformative Marktzugangsstrategien und innovative digitale Kommunikationslösungen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aesara.com und folgen Sie AESARA auf Twitter und LinkedIn.

