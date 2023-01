CD Capital Natural Resources Fund III ("CD Capital") verkauft erfolgreich seine Beteiligung an Filo Mining für insgesamt 158,3 Millionen kanadische Dollar.

Filo Mining ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner 100%igen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in der chilenischen Region III und der angrenzenden Provinz San Juan in Argentinien konzentriert. CD erwarb im Jahr 2020 eine strategische Beteiligung an dem Unternehmen und ermöglichte damit die Erweiterung seines Bohrprogramms, um die tiefere Sulfidmineralisierung zu bestimmen. Das Projekt Filo del Sol wurde seither als epithermale Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung beschrieben, die mit einem oder mehreren großen Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen mit überlappenden Mineralisierungsereignissen verbunden ist.

Die in den letzten zwei Jahren durchgeführten Bohrarbeiten haben einige der spektakulärsten mineralisierten Schnittpunkte von Kupfer und Gold geliefert, wie sie der Markt seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Jüngste Bohrergebnisse wie das neu bekannt gegebene Bohrloch FSDH071 durchteuften 1.028,0 m mit 1,16 CuEq aus 292 m Tiefe, darunter: 172,0 m mit 2,14 CuEq aus 408,0 m und 237,5 m mit 1,49 CuEq aus 776,0 m knüpfen an diesem Erfolg an.

CD Capital war einer der ersten institutionellen Investoren, welche die Bohrarbeiten bei Filo finanzierten. Der Erfolg der Exploration wurde nicht nur vom Markt bezeugt, sondern auch durch eine strategische Investition von BHP an Filo Mining in Höhe von 100 Millionen kanadische Dollar im Mai 2022.

CD Capital ist stolz darauf, neben der Lundin Group einen ersten institutionellen Investor zu haben, um die finanzielle Unterstützung für die Exploration und Projektentwicklung zu sichern. Die sich als transformativ erweisenden Bohrarbeiten stellen das Unternehmen für zukünftiges Wachstum auf und bestätigen die Vision von CD Capital, die Führung der Lundin Group und das Projekt Filo del Sol zu unterstützen.

Laut der Gründerin und CEO von CD Capital, Carmel Daniele, war die spätere Monetarisierung der Beteiligung an Filo Mining Teil des normalen Geschäftskurses und der Mandatsbedingungen des Fonds, der seit dem Kauf ein Vielfaches des investierten Kapitals liefert. Das Potenzial des Projekts ist noch nicht voll ausgeschöpft und CD ist zuversichtlich, dass daraus ein führender globaler Kupfer- und Goldproduzent wird. "CD Capital ist stolz, an einer der größten Kupferentdeckungen seit Jahrzehnten beteiligt gewesen zu sein. Persönlich gesehen war ihre Verwirklichung einer der Höhepunkte meiner Karriere. Für die Investoren des CD Capital Fund III war es eine wahrhaft spektakuläre Investition und wir sind zuversichtlich, dass Filo auf dem Weg zu weiteren Erfolgen ist. Wir sehen der Möglichkeit von weiteren Partnerschaften bei ähnlichen Weltklasse-Projekten erwartungsvoll entgegen, insbesondere wenn sie unter der Leitung von höchstrangigen Managementteams mit nachweislichen Erfolgen wie der Lundin Group stehen. Durch die Kombination unseres langfristigen institutionellen Kapitals und unserer Branchenkenntnisse können wir aus zukünftigen, in der Pipeline stehenden Projekten Wert schöpfen."

Der Chairman des Board von Filo Mining, Adam Lundin, kommentierte: "Wir schätzen die Unterstützung von CD Capital, das einmal mehr an die Vision eines Unternehmens der Lundin Group im frühen Stadium glaubte. Die Beteiligungsinvestition an der Seite der Gruppe am Anfang von COVID im Jahr 2020 hat es uns erlaubt, Filo del Sol weiter voranzutreiben, während sich das Projekt als Entdeckung auf Weltklasseniveau entpuppt. Ferner möchte ich mich bei Carmel Daniele, Gründerin und CEO von CD Capital, für ihre anhaltend wertvollen Beiträge als Vorstandsmitglied bei Filo Mining besonders bedanken. Es war ein beachtlicher Weg und wir werden von diesem fantastischen Asset noch mehr Wert schöpfen. Wir freuen uns darauf, für die Investoren von CD Capital bei aktuellen und zukünftigen Projekten innerhalb der Lundin Group weiterhin Wert zu schaffen."

Über CD Capital Group

In den vergangenen 15 Jahren hat das in London ansässige Unternehmen CD Capital drei Private-Equity-Fonds aufgelegt und dabei rund 1 Milliarde US-Dollar an langfristigem, geduldigem Kapital eingeworben, vor allem von führenden nordamerikanischen institutionellen Anlegern, darunter Stiftungen, Family Offices und betriebliche Pensionsfonds. CD Capital entwickelt weltweit erstklassige Projekte in den Bereichen Edelmetalle, kritische Metalle für die Ökologisierung der Welt sowie Düngemittel für die globale Ernährungssicherheit. CD Capital konzentriert sich in einzigartiger Weise auf Partnerschaften mit wiederkehrenden Managementteams, die über eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Projekten in Lateinamerika wie Brasilien, Peru, Argentinien, Guatemala sowie Kanada, Finnland, Grönland und Australien verfügen.

CD Capital wurde 2006 von Carmel Daniele gegründet. Sie war eine der ersten in London, die einen speziellen Fonds mit Schwerpunkt auf privaten Bergbauanlagen auflegte und 2008 die prestigeträchtige Auszeichnung Mines Money Fund Manager of the Year gewann. Seit der Gründung von CD Capital hat Carmel Daniele ein erstklassiges technisches Investmentteam aus Branchenkennern aufgebaut und war ein aktiver Sponsor und Arbeitgeber für Frauen, die am Imperial College in London Bergbaugeologie studieren, was zu einer erfolgreichen Nominierung für die 100 Women in Mining for 2022 führte.

Contacts:

Dominic Chapman

Chief Financial Officer

ir@cd-capital.com

+44 (0) 207 389 1450

Carmel Daniele

Gründerin, CIO CEO

ir@cd-capital.com

+44 (0) 207 389 1450

www.cd-capital.com