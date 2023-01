MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Zeitung "Westfälische Nachrichten" zu Biden/Geheime Dokumente:

"Eigentlich wollte Joe Biden das neue Jahr mit Positivschlagzeilen über seine Initiativen in Mexiko beginnen - stattdessen braut sich daheim in Washington ein handfester Skandal zusammen. Biden-Mitarbeiter haben nun auch in seiner privaten Garage (!!!) geheime Dokumente gefunden. Dass der Präsident nun abwiegelt und behauptet, dort hätten sie neben seiner alten Corvette sicher und abgeschlossen gestanden, klingt reichlich skurril. Denn geheime Dokumente müssen in den USA ganz offiziell archiviert werden. Es ist ein Mega-Fehler von Biden: Denn er gibt den gerade im Kongress aufgewerteten Republikanern ungeahnte Chancen, ihre lange Liste mit Untersuchungen gegen ihn zu ergänzen. Sie werden diesen Fall in den nächsten Monaten genüsslich ausschlachten. Biden muss alles versuchen, um Licht ins Dunkel zu bringen: Ob seine bislang recht holprige Mission Schadensbegrenzung Erfolg hat, ist fraglich."/yyzz/DP/men