DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Januar

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/BIP November PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,4% gg Vq zuvor: -0,3% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -15,1 Mrd GBP zuvor: -14,5 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-3,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-2,4% gg Vj 08:00 DE/Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) November 08:00 DE/Inlandstourismus November *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr 2022) preis- und kalenderbereinigt zuvor: +2,6% gg Vj preisbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Diskussionsrunde zum Thema Generationenkapital *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -2,0% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q 13:00 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, PK nach der Jahresauftaktklausur *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Iraks Ministerpräsident Schia al-Sudani, PK nach Gespräch in Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:45 DE/Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, PK nach Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie zu den Ausfällen beim Schützenpanzer Puma *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar PROGNOSE: 60,7 zuvor: 59,7 16:10 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen und Schwedens Ministerpräsident Kristersson, gemeinsame PK in Kiruna zum Auftakt der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft 16:20 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar - DE/Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes in Weimar (bis 14.1.) - CZ/1. Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien (bis 14.1.) - EU/Ratingüberprüfung für Island (Moody's), Luxemburg (Fitch), Polen (Fitch), Spanien (Moody's) ===

