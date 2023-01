Implenia verkauft die Implenia Schalungsbau GmbH mit Sitz in Bobenheim-Roxheim an die PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der PERI SE mit Sitz in Weissenhorn.Glattpark - Implenia verkauft die Implenia Schalungsbau GmbH mit Sitz in Bobenheim-Roxheim an die PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der PERI SE mit Sitz in Weissenhorn. PERI ist einer der führenden, international tätigen Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Die Implenia Schalungsbau GmbH ist spezialisiert auf intelligente Dienst- und...

