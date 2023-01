News von Trading-Treff.de Zum Donnerstag hat unser Dax durchaus mal ein paar mehr Verkaufsorders durchgesetzt als die letzten Tage, sich dabei aber so gut durch die Luft gewirbelt, dass er am Ende sogar wieder höher raus ging als am Vortag. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, ...

