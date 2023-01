Heute ist es soweit, die Wall-Street-Banken läuten in den USA die Bilanzsaison ein. Mit den Zahlen zum vierten Quartal ergibt sich auch ein Gesamtbild für 2022. Trotz steigender Zinsen dürften viele Finanzinstitute weniger verdient haben, gerade im Investmentbanking. Spannend wird in jedem Fall, wie man auf das laufende Jahr blickt. Die Aktie der Deutschen Bank könnte dadurch neue Impulse erhalten.Wenn sich die USA auf eine Rezession zubewegen, könnte sich dies in den Ergebnissen der größten US-Banken ...

