Nach einem zunächst deutlichen Minus zum US-Handelsstart am Donnerstag konnte die Aktie von Tesla zum Schluss doch noch ins Plus drehen. Das Papier gewann am Ende 0,3 Prozent auf 123,56 Dollar. Zunächst hatte die Nachricht, dass die Pläne zur Erweiterung des Werks in Shanghai wohl verschoben werden, für Druck gesorgt.Dies hatte Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ziel war es durch die Erweiterung des Werks die Produktionskapazitäten in China ...

