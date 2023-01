HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3812/ Christian Redl ist seit mehr als 20 Jahren professioneller Extremsportler, Weltrekordhalter und Abenteurer. Davor war er jahrelang in der Finanzbranche tätig. Zuerst als Investmentbanker und anschließend im Vertrieb von Alternative Investments. Wir sprechen über die Bawag, FTC, Edi Pomeranz, Rolf Majcen, Haie da wie dort und Filme wie The Big Blue, The Big Short und The Big Lebowski. Christians aktuelle Aktivitäten gehören einerseits dem Freitauchen und den Ozeanen, andererseits dem Trading und ESG.https://www.christianredl.com/Keynote-Speaker/http://www.shark-academy.comhttp://savethe7oceans.net About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt ...

