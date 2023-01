The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2023ISIN NameXS1346254573 ABN AMRO BANK 16/28FLRMTNUSU8882PAA58 TWITTER 19/27 REGSXS1344895450 SR BOLIGKREDITT 16/23 MTNUS4581X0DA31 INTER-AMER.DEV.BK 18/23XS1729972015 CERAMTEC NTS17/25 REG.SUS04621XAF50 ASSURANT INC. 13/23XS2297684842 AAREAL BANK MTN.HPF.S.237AU3FN0040440 A.N.Z. BKG GRP 2023 FLRFR0013345949 SOITEC 18/23 ZO CVFR0013451820 NEOEN 19/24 CVFR0011394907 AUTOROUTES SUD FR. 13-23DE000HLB09J7 LB.HESS.-THR. E0515B/004FR0013090578 LA BANQ.P.HL SFH 16/23MTNUS233331BA46 DTE EN. CO. 2023 DFR0013231743 BPCE 17/23 MTNXS0801656330 SOQ SUKUK A 12/23DE000HLB4BY5 LB.HESS.THR.CARRARA01L/17XS1751357077 EIB 18/23 MTN REGSUS064159QD10 BK NOVA SCOT 19/23DE000A19NPE8 ENCAVIS FIN.17/UND FLR CVUS15189WAK62 CENTERP.ENER.RESOUR. 2023USU90402AG00 USG CORP. 17/27 REGSUS865622AZ78 SUMIT.MITSUI 13/23AU3CB0249878 A.N.Z. BKG GRP 2023