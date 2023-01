Plus 8,8 Prozent in den erst neun Handelstagen des neuen Jahres, der Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone, das wirkt, als könnte den Euro Stoxx 50 niemand mehr bremsen. Aber immer dann, wenn Euphorie um sich greift, denken erfahrene Trader an den Ausstieg.

Den vollständigen Artikel lesen ...