FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben der Aktien- und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Martin-Luther-King-Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Chinas Handelsbilanzüberschuss hat 2022 wegen starker Exporte bis zum Jahresende ein Rekordhoch erreicht. Insgesamt stiegen die Exporte um 7 Prozent auf einen neuen Höchststand von 3,59 Billionen US-Dollar. Sie übertrafen damit den bisherigen Rekord von 3,36 Billionen US-Dollar aus dem Jahr 2021. Die Importe stiegen im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss betrug damit 877,6 Milliarden Dollar, der den bisherigen Höchststand von 676,43 Milliarden Dollar ebenfalls aus dem Jahr 2021 übertraf. Im Dezember allein ergab sich allerdings ein Rückgang bei den Exporten: Sie sanken im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent und damit den dritten Monat in Folge. Dies war der stärkste Rückgang seit Februar 2020. Der Rückgang der Exporte verstärkte sich auch gegenüber dem Rückgang von 8,7 Prozent im November, er lag aber unter dem von Ökonomen erwarteten Rückgang von 10,5 Prozent. Die Einfuhren sanken mit 7,5 Prozent ebenfalls im Dezember, etwas weniger als im November, als der Rückgang 10,6 Prozent betrug. Auch hier hatten Ökonomen mit einen stärkeren Minus von 9 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar PROGNOSE: 60,7 zuvor: 59,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.995,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.500,75 -0,3% Nikkei-225 26.119,52 -1,2% Hang-Seng-Index 21.653,74 +0,6% Kospi 2.386,09 +0,9% Schanghai-Composite 3.188,49 +0,8% S&P/ASX 200 7.328,10 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Erleichterung, aber nicht mit Euphorie nehmen Anleger an den Aktienmärkten die jüngsten US-Inflationsdaten auf. Sie folgen damit der Linie der Wall Street. Die verhaltene Marktreaktion in Asien erklären Händler mit dem Umstand, dass eine Überraschung ausgeblieben und das aktuelle Szenario bereits mehr oder weniger eingepreist sei. In China stützen zudem schwachen Handelsdaten aus dem Dezember etwas. Zwar fielen die Daten nicht ganz so schlecht wie die noch schwächeren Markterwartungen aus, gleichwohl liefern sie Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik. Unter den Einzelaktien ziehen Contemporary Amperex Technology um 2,7 Prozent an, der Batteriehersteller verbuchte einen Gewinnsprung um über 80 Prozent. Der am Vortag aufgewertete Yen belastet den Nikkei-225. Die japanische Währung war auf ein Siebenmonatshoch geklettert. Steigende Inflationsdaten könnten ein Ende der ultralockeren Geldpolitik bedeuten, heißt es. Bankenwerte sind mit den geldpolitischen Spekulationen und anziehenden Marktzinsen in Japan gesucht. Nach einem Gewinneinbruch sinken Fast Retailing um 5,7 Prozent. Seven & i Holdings steigen nach einem angehobenen Ausblick um 5,8 Prozent. Der Kospi in Südkorea wird gestützt von Titeln der Bereiche Luftverkehr und Konsum. Die Zentralbank des Landes hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht.

US-NACHBÖRSE

Virgin Galactic Holdings haben um fast 20 Prozent zugelegt. Der Präsident der Sparte Luft- und Raumfahrtsysteme Swami Iyer verlässt das Raumfahrttouristikunternehmen, wird aber als Berater für CEO Michael Colglazier noch bis zum 3. März aktiv bleiben. Das Unternehmen sprach von einem sanften Übergang und einer Verschlankung und Fokussierung auf das Kerngeschäft. Hanesbrands (+8,7%) waren nach einem verbesserten Ausblick gesucht. World Wrestling Entertainment (+1,3%) hat Berater beauftragt, für rechtliche, finanzielle und kommunikative Angelegenheiten, die dem Unternehmen helfen sollen, "strategische Alternativen" abzuwägen. Zuvor hatte es Querelen zwischen Executive Chairman Vince McMahon und seiner Tochter Stephanie McMahon gegeben, die den Vorstandsvorsitz niedergelegt hatte. Medicinova (+3,6%) profitierten vom Beginn einer Phase-2-Studie zu einem Krebsmittel. Lendingclub (+4,6%) will Kosten sparen und setzt auf eine Reorganisation.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.189,91 +0,6% 216,90 +3,2% S&P-500 3.983,14 +0,3% 13,53 +3,7% Nasdaq-Comp. 11.001,11 +0,6% 69,43 +5,1% Nasdaq-100 11.459,61 +0,5% 57,09 +4,8% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 857 Mio Gewinner 2.372 2.396 Verlierer 746 707 Unverändert 107 117

Etwas fester - Im Fokus standen die US-Verbraucherpreise für Dezember. Der Inflationsdruck hat wie am Markt erwartet weiter nachgelassen. Dies schürte die Hoffnung, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungspolitik verlangsamen könnte. Disney legten um 3,6 Prozent zu. Der Unterhaltungskonzern gab bekannt, dass der Aktionär Trian seinen Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung. Trian drängt Disney Informanten zufolge dazu, einen Nachfolger für CEO Robert Iger zu finden. Die Fluggesellschaft American Airlines (+9,7%) hat im Schlussquartal offenbar deutlich besser abgeschnitten als erwartet, da die Nachfrage nach Flugreisen während der Ferienzeit stark blieb. Im Gefolge stiegen auch die Aktien anderer US-Fluggesellschaften: United Airlines (+7,5%), Delta Air Lines (+3,7%) und Southwest Airlines (+2,8%). KB Home büßten 2,9 Prozent ein. Der Hausbauer veröffentlichte schwächer als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen und überzeugte auch mit dem Ausblick auf die erste Periode nicht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,12 -9,2 4,21 -30,0 5 Jahre 3,52 -14,8 3,67 -47,6 7 Jahre 3,47 -13,1 3,60 -50,0 10 Jahre 3,42 -11,5 3,54 -45,6 30 Jahre 3,55 -11,6 3,67 -41,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen kräftig nach mit den Spekulationen über einen nachlassenden Zinsdruck durch die Fed.

DEVISEN

EUR/USD 1,0843 -0,1% 1,0849 1,0751 +1,3% EUR/JPY 139,57 -0,5% 140,27 141,62 -0,6% EUR/GBP 0,8893 +0,1% 0,8880 0,8856 +0,5% GBP/USD 1,2191 -0,2% 1,2216 1,2140 +0,8% USD/JPY 128,72 -0,4% 129,29 131,72 -1,8% USD/KRW 1.240,61 +0,1% 1.239,51 1.247,05 -1,7% USD/CNY 6,7289 -0,1% 6,7388 6,7549 -2,5% USD/CNH 6,7381 +0,2% 6,7268 6,7651 -2,7% USD/HKD 7,8096 +0,0% 7,8085 7,8133 0% AUD/USD 0,6968 +0,0% 0,6965 0,6893 +2,3% NZD/USD 0,6376 -0,2% 0,6389 0,6346 +0,4% Bitcoin BTC/USD 18.846,36 -0,3% 18.905,01 18.123,90 +13,5%

Für den Dollar ging es nach den Inflationsdaten deutlich nach unten. Der Dollar-Index verlor 0,9 Prozent. "Wenn sich die Inflation weiter verlangsamt, hoffen viele Anleger, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockert", so Richard Flynn, Managing Director bei Charles Schwab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,29 78,39 -0,1% -0,10 -2,5% Brent/ICE 83,84 84,03 -0,2% -0,19 -2,5%

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne etwas aus. Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach oben. Die deutlich gestiegenen wöchentlichen US-Öllagerdaten stellten keine Belastung. Der Markt blicke über den Aufbau der Lagerbestände hinweg, der wahrscheinlich durch die Schließung von Raffinerien an der US-Golfküste aufgrund der jüngsten kalten Witterung verursacht worden sei, hieß es. Der Optimismus über die chinesische Nachfrage stütze die Preise zudem.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,93 1.896,90 -0,1% -0,97 +4,0% Silber (Spot) 23,71 23,78 -0,3% -0,06 -1,1% Platin (Spot) 1.064,65 1.069,00 -0,4% -4,35 -0,3% Kupfer-Future 4,17 4,20 -0,6% -0,03 +9,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte mit der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed zu. Stützend wirkte auch der schwächere Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IWF

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, befürchtet angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage eine weitere Zunahme sozialer Spannungen weltweit. "Wir haben erst den 12. Januar" und schon jetzt seien deutliche Spannungen aus unterschiedlichen Gründen in Brasilien, Peru, Bolivien, Kolumbien und Großbritannien sichtbar, sagte Georgieva. Wenn sich die derzeitige wirtschaftliche Lage auf die Arbeitsmärkte auswirke, könnten weitere Spannungen hinzukommen.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent angehoben und die Tür für eine weitere geldpolitische Straffung offen gelassen. Die Bank of Korea (BoK) hob den Sieben-Tage-Repo-Satz zum siebten Mal in Folge an, um die Inflation zu bekämpfen, die in letzter Zeit zwar nachgelassen hat, aber immer noch hoch ist.

TESLA

hat die Preise für einige in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken. Die Preissenkungen, die sich über die gesamte Tesla-Produktpalette erstrecken, dürften es einigen Käufern ermöglichen, sich für eine Steuergutschrift der US-Regierung in Höhe von 7.500 US-Dollar zu qualifizieren.

