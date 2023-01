Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der US-Treasuries und deutscher Staatsanleihen legten nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen zu, so die Analysten der Nord LB.Die US-Verbraucherpreise seien im Dezember wie erwartet gekommen: Die Gesamtrate sei um -0,1% M/M gefallen, die Kernrate sei um 0,3% M/M gestiegen. Die Inflationsrate sei damit den sechsten Monat in Folge auf nunmehr 6,5% Y/Y zurückgegangen, die Kernrate den dritten Monat in Folge auf nun 5,7% Y/Y. Für die FED sei das ein Teilerfolg. Größtenteils sei diese gewisse Entspannung aber den rückläufigen Energiepreisen geschuldet - andere Bereiche hätten noch Zuwächse (wie Housing) verzeichnet. ...

