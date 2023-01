Hannover (ots) -Jan Bahmann ist ein erfahrener Abnehmcoach und unterstützt seine Kunden dabei, ihr Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Sein Ziel ist es nicht nur, seinen Kunden dabei zu helfen, Gewicht zu verlieren, sondern auch ein neues Ernährungsbewusstsein zu entwickeln.Krafttraining ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise, es hilft nicht nur dabei, unsere körperliche Fitness zu verbessern, sondern bringt auch viele mentale und gesundheitliche Vorteile mit sich. Insbesondere im Winter ist es häufig schwierig, die Motivation beizubehalten, um regelmäßig Sport zu treiben. Doch gerade in dieser Jahreszeit ist es wichtig, auf die körperliche Fitness und den Muskelaufbau zu achten. Schließlich hält man sich häufiger in Innenräumen auf und kommt dadurch allgemein weniger in Bewegung. In der Folge kann die körperliche Fitness abnehmen und das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigen. Ein weiterer Grund ist, dass die Dunkelheit und niedrigen Temperaturen die Stimmung beeinträchtigen und das Risiko für Winterdepressionen erhöhen können. "Sport zu treiben, insbesondere Krafttraining, hilft nicht nur dabei, die körperliche Fitness aufrechtzuerhalten, sondern auch, die mentale Gesundheit zu verbessern. Darüber hinaus kann es auch dabei helfen, Stress abzubauen und die Stimmung aufzuhellen", verrät Jan Bahmann, der als erfahrener Abnehmcoach seinen Kunden dabei hilft, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Im Folgenden hat er verraten, wie wichtig der stetige Muskelaufbau ist und welche Vorteile er mit sich bringt.1. Verbesserung der körperlichen Funktionen und LeistungsfähigkeitFest steht, dass der Muskelaufbau, die körperliche Funktion und Leistungsfähigkeit verbessert. So tragen starke Muskeln dazu bei, dass wir uns besser bewegen und körperliche Aktivitäten wie Treppensteigen oder das Heben von Gegenständen leichter ausführen können. Auch für Sportler ist der Muskelaufbau essenziell, da so die Leistungsfähigkeit und die Ausdauer verbessert werden.Darüber hinaus ist eine erhöhte Muskelmasse auch dem Stoffwechsel dienlich. So verbrauchen Muskeln im Ruhezustand mehr Energie als Fettzellen - der Stoffwechsel wird also beschleunigt. In Kombination mit ausgewogener Ernährung kann so der Energieverbrauch erhöht und das Gewicht reduziert werden.2. Verringerung der VerletzungsgefahrEiner der wichtigsten Vorteile des Muskelaufbaus ergibt sich aus der Stabilisierung der Gelenke. So wird die Verletzungsgefahr minimiert, was besonders Sportlern zugutekommt, die häufig einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt sind.3. Verbesserter Knochenbau und reduziertes Risiko von OsteoporoseLetztlich trägt der Muskelaufbau auch zu einem verbesserten Knochenbau bei und kann so das Risiko auf Osteoporose reduzieren. Durch regelmäßiges Krafttraining wird so die Stabilität und Beweglichkeit des Körpers verbessert. Es ist jedoch wichtig, das Training langsam aufzubauen und sich an die eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu halten. Es wird empfohlen, sich von einem professionellen Trainer beraten und sich regelmäßig von einem Arzt untersuchen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Training sicher und gesund ist.4. Mentale GesundheitÜber diese körperlichen Vorteile hinaus hat Krafttraining auch positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. So werden durch das Training Endorphine und andere Glückshormone ausgeschüttet, die dazu beitragen, Stress abzubauen und ein Gefühl der Entspannung und Zufriedenheit zu vermitteln. So kann das Training dazu beitragen, die Stimmung zu verbessern und negative Gedanken zu verringern.Möchten auch Sie endlich Ihr Wohlfühlgewicht erreichen und sich dabei von einem erfahrenen Experten begleiten lassen? Melden Sie sich jetzt bei Jan Bahmann (https://www.janbahmann.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Kontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5415318