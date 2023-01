Im Verlauf des Jahres 2022 hat die kultige Beauty-Marke Mary Kay zusammen mit vom Unternehmen gesponserten Stiftungen mehr als 3 Millionen US-Dollar gespendet, um Frauen in der ganzen Welt zu unterstützen.

Female entrepreneurs in Chuxiong, Yunnan Province increased their income and helped preserve the Yunnan Embroidery cultural industry thanks to Mary Kay Women's Entrepreneurship Program. (Photo: Mary Kay Inc.)

Als die legendäre Geschäftsfrau und Philantropin Mary Kay Ash ihr Geschäft 1963 eröffnete, träumte sie davon, Frauen in allen Ländern durch Unternehmertum, Innovation, harte Arbeit und Unterstützung zu befähigen. Fast 60 Jahre später erhalten unabhängige Beauty-Beraterinnen und Mitglieder der globalen Gemeinschaft diesen Traum durch großzügige Beiträge zu vier vom Unternehmen gesponserten Stiftungen am Leben, die bedürftige Frauen und ihre Familien wirkungsvoll unterstützen.

Die ausführlichen Stiftungsberichte sind hier einsehbar. Im Jahr 2022 wurde folgende Leistungen erbracht:

Frauen betreffende Krebsarten

In den USA finanzierte die Mary Kay Ash Foundation (MKAF) 37 Krebsforscher, die bahnbrechende Forschungsarbeit bezüglich Frauen betreffende Krebsarten leisten.

43 Prozent der Krebsforschungsprojekte der MKAF werden von Frauen geleitet; 100 Prozent der klinischen Studien werden von Frauen geleitet.

Die MKAF vergab Zuschüsse in Höhe von nahezu 1,7 Millionen USD für Frauen betreffende Krebsarten.

Geschlechtsbezogene Gewalt

Die MKAF vergab Zuschüsse in Höhe von nahezu 1,4 Millionen USD zur Unterstützung von Dienstleistungen für Frauen, die häusliche Gewalt erlitten haben.

Die MKAF unterstützte 4 lokale Frauenhäuser in Nord-Texas, die Hilfe suchenden Frauen lebensnotwendige Materialien und Sicherheit bereitstellen.

In Zusammenarbeit mit Mary Kay unterstützte die MKAF globale Parter, die sich für ein Ende von Gewalttätigkeit gegen Frauen und Mädchen einsetzen, darunter CARE und der UN Trust Fund. Zusammen brachten MKAF-Partner mehr als 550 Projekte in der ganzen Welt zum Abschluss.

Instituto Mary Kay und Mary Kay Brazil erhielten den Silber-Award für die Rote-Kreuz-Kampagne "Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica" beim Jahreskongress der ABEVD Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta (Brasilianische DSA).

In Kanada vergab die Mary Kay Ash Charitable Foundation Zuschüsse von je 10.000 USD an 16 über das Land verteilte Frauenhäuser, insgesamt also 160.000 USD.

Frauen und ihre Familien

Mary Kay China und die vom Unternehmen gesponserten Programme und Fonds haben über folgende Initiativen Unterstützung geleistet:

Mary Kay Women's Entrepreneurship Programm In Zusammenarbeit mit der China Women's Development Foundation wurden zinslose revolvierende Kredite zugunsten von vier Initiativen für Frauenunternehmertum in den Provinzen Heilongjiang, Ningxia und Jilin bereitgestellt. Diese Initiativen kamen 133 Frauen direkt zugute, indem ihr jeweiliges Jahreseinkommen um 20.000 RMB erhöht wurde.



Young Women's Future Fund In Zusammenarbeit mit der Adream Foundation wird das Restguthaben des Young Women's Future Fund zum Bau von vier Mary Kay Dream Klassenräumen in Jiangxi verwendet, um die Schulbildung von Mädchen zu verbessern.



Mary Kay China Charity Programm Seit März 2022 hat das Mary Kay China Charity Programm 1.049.800 RMB zugewiesen, um Schutzausrüstung und Lebensmittel für 73 Gemeinschaften in 15 Städten bereitzustellen, die von der COVID-19-Epidemie betroffen waren. Dank der gemeinsamen Bemühungen von Mary Kay China und ihren Beauty-Beraterinnen hat das Projekt "Smile 1000" im Jahr 2022 Mittel für 112 chirurgische Lippenspaltenkorrekturen gesammelt. Bisher hat Mary Kay China Mittel für 991 chirurgische Eingriffe beschafft und liegt auf Kurs, das Ziel von 1.000 Lächeln im Jahr 2023 zu erreichen. Bis Mai haben 1.391 ehrenamtliche Beauty-Beraterinnen 331 Beauty-Workshops mit 9.147 Teilnehmerinnen durchgeführt.



