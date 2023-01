NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nach aktuellen Wirtschaftsprognosen seiner Bank für Wachstum und Inflation 2023 und 2024 habe er seine Modelle über die verfügbaren Barmittel von Haushalten überarbeitet, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Großbritannien rechneten Goldman-Ökonomen weiterhin mit einer Rezession, seien wegen des ausgeglicheneren Gasmarktes aber etwas zuversichtlicher geworden. Für den Euroraum werde nun keine Rezession mehr erwartet. Zudem konstatierte er robuste Einzelhandelsumsätze im Nichtlebensmittelbereich, wobei der britische Bekleidungssektor, angeführt von der Inditex-Tochter Zara, in den drei Monaten bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr zugelegt habe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

