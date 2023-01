Der Autozulieferer hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten eine positive Geschäftsentwicklung. Daher wird der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz nun am oberen Ende der Bandbreite von rund 7,1 bis 7,6 Mrd. Euro erwartet. Die um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge sieht das Unternehmen dagegen am unteren Ende der Bandbreite von rund 5,5 bis 7 %. In den ersten sechs Monaten steigerte HELLA den Umsatz um 25,7 % auf 3,82 Mrd. Euro. Portfolio- und währungsbereinigt ergab sich ein Plus von 20,8 % auf 3,67 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT stieg um 30 % auf 202 Mio. Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 5,3 nach 5,1 % im Vorjahreszeitraum. Alleine im zweiten Geschäftsquartal steigerte HELLA den Umsatz um 25,1 % auf 1,96 Mrd. Euro, die Marge zog von 4,1 auf 5,5 % an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



