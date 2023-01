Der Bitcoin hat seine Erholungsrally am Donnerstag im Tagesverlauf beschleunigt und mit Kursgewinnen von rund acht Prozent kurzzeitig die 19.000-Dollar-Marke überwunden. Auch am Freitagmorgen knüpft er an die Gewinnserie der letzten Tage an. Selbst Meldungen über eine Klage des SEC gegen zwei Krypto-Firmen können ihn dabei zunächst nicht stoppen.Der Bitcoin hat seine Kursgewinne am Donnerstagabend kräftig ausgebaut und den mittlerweile neunten Tag in Folge mit einem Kursplus beendet. Nach Bloomberg-Informationen ...

