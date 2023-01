Frankfurt/Main - Der DAX ist am Freitag verhalten in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen rund 15.060 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal und damit fast genau so viel wie am Vortag bei Handelsschluss (+0,01 Prozent).



Aktien von Sartorius und des Immobilienkonzerns Vonovia legten in den ersten Minuten am deutlichsten zu - Letzteres ein sicheres Zeichen, dass viele Investoren auf Entspannung bei der Zinsproblematik setzen. Am Vormittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zur Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr, die in dieser Frage ebenfalls eine Rolle spielen.

