Auf viele Fragen im Vorstellungsgespräch gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Sie klopfen einfach den Charakter der Bewerbenden ab. Einige Verhaltensfragen sind jedoch trickreich und fordern heraus. Die Freude ist groß, wenn eine Einladung zum Vorstellungsgespräch eintrudelt. Könnte das der nächste Traumjob sein? Wer nichts dem Zufall überlassen will, bereitet sich natürlich vor. Engagierte Bewerbende überlegen sich gute Antworten auf Fragen wie: "Warum hast du dich für uns entschieden?", "Was motiviert dich im Job am meisten?" oder "Was sind deine Stärken und was deine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...