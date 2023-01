Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA befindet sich weiter auf dem Rückzug, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Im Dezember seien die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitgeteilt habe. Im November habe die Rate noch bei 7,1 Prozent gelegen. Das würden führende Ökonomen zu den Daten sagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...