Lundin Gold Inc. (ISIN: CA5503711080) hat am 09.01.2013 nach Börsenschluss das Produktionesergebnis im vierten Quartal veröffentlicht. Somit steht auch das Produktionsergebnis für das Jahr 2022 fest. Im 3. Quartal gelang dem Unternehmen eine Goldproduktion von 121.635 Unzen. Und im 4. Quartal 2021 lag die Goldproduktion bei 107.915 Unzen Gold. Das Unternehmen hat für das Jahr 2022 eine Gesamtprognose von 430.000 bis 460.000 Unzen in Aussicht gestellt. Nach dem 3. Quartal waren bereits 355.190 Unzen ...

