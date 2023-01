Unterföhring (ots) -Wer bietet hochwertige Eigenmarken an? Wer punktet bei Beratung, Sehtest und Service? Wie unterscheiden sich Deutschlands Optiker? In einer neuen Ausgabe der SAT.1-Markencheck-Reihe geht es um den richtigen Durchblick. In der Folge "Der SAT.1 Optiker-Check!" vergleicht das SAT.1-Markencheck-Team die Angebote der sechs umsatzstärksten Optikerketten Apollo, Fielmann, eyes and more, Pro Optik, Brillen.de und Mister Spex.Hintergrund: 41,1 Millionen Deutsche ab 16 Jahren sind nach Angaben des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen Brillenträger:innen. Wie eine von SAT.1 in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage verrät, kaufen 52 Prozent der Deutschen mindestens alle zwei Jahre eine neue Brille*."Der SAT.1 Optiker-Check! Fielmann, Apollo, Mister Spex & Co." am Dienstag, 17. Januar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.*Quelle: Ipsos im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Friederike VeesCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: friederike.vees@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5415389