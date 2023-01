Der US-Industriekonzern Kaiser Aluminum Corp. (ISIN: US4830077040, NASDAQ: KALU) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 77 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Dividende wird am 15. Februar 2023 (Record date: 25. Januar 2023) ausbezahlt. Auf das Jahr gerechnet werden 3,08 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 88,47 US-Dollar (Stand: 12. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in ...

