Der DAX setzt auch zum Wochenausklang seine freundliche Fahrt fort und ist sogar am gestrigen Donnerstag über die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke geklettert. Rückenwind liefern Aktie wie BASF, die seit Jahresbeginn stark zugelegt haben. Bei dem Chemieriesen sind jetzt diese Marken wichtig. Nach einem düsteren Vorjahr startete die BASF-Aktie nun stark in das neue Jahr. Der Kurs zog um über zehn Prozent an und ließ die wichtige 200-Tage-Linie, die aktuell bei 46,12 Euro verläuft, weit hinter ...

