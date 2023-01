ROM (dpa-AFX) - Die italienische Industrie hat im November überraschenderweise den dritten Monat in Folge weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtherstellung um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet. Der Rückgang folgt auf einen Rücksetzer von 1,1 Prozent im Vormonat.

Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Herstellung um 3,7 Prozent. Lediglich bei den Investitionsgütern gab es einen Zuwachs, während bei den Konsumgütern, den Vorleistungsgütern und vor allem bei der Energie deutliche Rückgänge zu verzeichnen waren./jsl/bgf/jha/