Rational meldete für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 Rekordumsätze und -gewinne und übertraf damit die Konsens- und AlsterResearch-Erwartungen. Dies wurde durch die aufgestaute Nachfrage und die Entspannung der Lieferkette angetrieben. Letztere ermöglichten es Rational, seinen Auftragsbestand in der zweiten Jahreshälfte deutlich abzuarbeiten. Trotz inflationärer Inputkosten war Rational in der Lage, die Margen im Jahresvergleich zu verbessern. Dies ist auf Skaleneffekte, einen günstigen Produkt-/Service-Mix, positive Währungseffekte und Preiserhöhungen zurückzuführen und spiegelt die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens wider. Die Experten von AlsterResearch haben ihre Schätzungen nach oben angepasst, die Aktie aber von KAUFEN auf HALTEN zurückgestuft, da der Aktienkurs nun nahe an ihrem fundamentalen fairen Wert liegt, den sie bei EUR 660,00 (alt EUR 620,00) sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





