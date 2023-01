Berlin (ots) -Am 17. Januar 2023 erscheint das Buch "Die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument" des unabhängigen und überparteilichen Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung (ÄFI), Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages und vor dem Bundesverfassungsgericht.Nach Verabschiedung des Gesetzes zur sog. einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Dezember 2021 hat ÄFI auf seiner Webseite eine Petition gegen das Gesetz gestartet. Die Betroffenen wurden aufgerufen, ihre persönlichen Erwartungen und Sorgen in einem Statement mitzuteilen.Das Ergebnis ist mehr als beeindruckend: So haben nicht nur über 37.000 Menschen den Appell unterschrieben (https://individuelle-impfentscheidung.de/aktionen/keine-impfpflicht-fuer-beschaeftigte-im-medizinischen-und-sozialen-bereich.html), sondern auch mehr als 1.000 Fachkräfte haben ihre Geschichte erzählt. Ab Februar 2022 bis zum Jahresende hat ÄFI jeden Tag eine dieser Geschichten auf Twitter und auf seiner Website veröffentlicht. Als klar war, dass die Impfpflicht zum Jahresende auslaufen würde, entstand die Idee, diese bewegenden Schicksale in ein Buch zu fassen und so vor dem Vergessen zu bewahren.Seit seiner Ankündigung schießt die Zahl der Vorbestellungen durch die Decke. Das Buch versammelt 320 Geschichten: Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und viele weitere Angestellte in medizinischen Einrichtungen berichten von ihren Ängsten, Existenznöten und darüber, auf welche mitunter drastische Weise die Impfpflicht ihr Leben verändert.Zu Pressekonferenz und Lesung anlässlich der Veröffentlichung laden wir Sie herzlich ein:Die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument320 Schicksale im Angesicht des BerufsverbotesPressekonferenz und LesungDienstag, 17. Januar 2023, 11.30 Uhrim Audiowerk BerlinLützowstr. 102-104 (2. Hof Aufgang C), 10785 BerlinAuf dem Podium:Tristan Nolting (ÄFI, Herausgeber des Buches)Dr. med. Alexander Konietzky (ÄFI-Vorstandssprecher)Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke (ÄFI-Vorstandsmitglied)Moderation: Hauke WagnerWir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüßen zu können. Bitte teilen Sie uns per Mail bis Montag, 16. Januar um 16 Uhr, mit, ob Sie teilnehmen werden.Außerdem besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung online zu verfolgen. Bitte melden Sie sich dazu unter diesem Link (https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkfuiopz0pEtXbjdpRdX7dzm94P_j7udef) an.Sollten Sie vorab Fragen zu unserer Veranstaltung haben, wenden Sie sich gerne an uns.Mit freundlichen GrüßenDr. phil. Klaus TorsyRedakteur im ÄFI-Team Presse- u. ÖffentlichkeitsarbeitPressekontakt:Dr. phil. Klaus Torsypresse@individuelle-impfentscheidung.deÄrztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V.Gneisenaustr. 42, 10961 BerlinOriginal-Content von: Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162064/5415467