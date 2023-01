Wechsel bei Frequentis USA: Leonard Swiontek zieht sich zurück und übergibt die Führung des Unternehmens an Dieter Eier, bisher Vice President für Produkte und Lösungen. Vor seinem Wechsel zu Frequentis USA im Jahr 2000 war Dieter Eier für das strategische Marketing und anschließend für Produktmanagement bei der Frequentis AG in Wien verantwortlich. Einige seiner größten Erfolge sind der Markteintritt im Jahr 2004 bei der FAA und bei der NASA für alle wichtigen Raumfahrtzentren weltweit, womit wir bis heute die Sicherheit der Passagier- und Raumfahrt gewährleisten. "Unter Leonard Swionteks Führung haben wir Frequentis USA an die Spitze der Technologie im Regierungssektor gebracht und wurden zu einem wichtigen ...

