Unterföhring (ots) -In Großbritannien ein Straßenfeger - mit durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil (Zuschauer:innen ab 4 Jahren) für den Privatsender ITV. Jetzt kommt "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" zu SAT.1: Moderator Jörg Pilawa misst die Intelligenz von 100 Kandidat:innen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. "Für mich ist 'Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?' eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte", sagt Jörg Pilawa.Was ist das Besondere der Show? "Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Der oder die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro. SAT.1 zeigt "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" im Frühjahr 2023.BBC Studios Germany produziert die neue SAT.1-Quizshow "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ab Samstag, 14. Januar 2023 in Köln. In Großbritannien verzeichnet das Original "The 1 % Club" mit Spitzen-Marktanteilen von bis zu 33,1 Prozent (Zuschauer:innen ab 4 Jahren) Quoten-Rekorde in der Prime Time. Das britische Original wurde von Magnum Media für ITV entwickelt und umgesetzt. Sender aus Frankreich, Israel, den Niederlanden und den USA haben sich bereits die Lizenz an "The 1 % Club" gesichert.Pressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5415505