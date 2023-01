Tim Cook verzichtet auf eine ganze Menge Geld: Auf eigene Empfehlung erhält der Apple-Chef in diesem Jahr deutlich weniger Aktien. Apple-Chef Tim Cook soll im laufenden Geschäftsjahr deutlich weniger verdienen. Nach Kritik von Aktionären und Cooks eigener Empfehlung werden ihm weniger Aktien zugeteilt, wie Apple in Unterlagen zur Hauptversammlung im März mitteilte. Zudem wird ihre Vergabe in einem höheren Maße als bisher vom Geschäftsverlauf abhängen. Cooks Grundgehalt von drei Millionen US-Dollar bleibt ...

